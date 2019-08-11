Даниил Медведев – о матче с Хачановым: "Я играл потрясающе"

Россиянин Даниил Медведев прокомментировал победу над соотечественником Кареном Хачановым в полуфинале турнира в Монреале (Канада). В понедельник, 12 августа, Даниил станет первой ракеткой страны.

– Я играл потрясающе, но в этом матче было два момента, в которых мне следовало играть проще, – цитирует ATP Tour Медведева. – Я был уверен в себе, но были некоторые ошибки, которые я не должен был делать. Наконец позволил Хачанову вернуться в матч.

В финале Медведев сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем, который не играл в полуфинале из-за травмы француза Гаэля Монфиса.