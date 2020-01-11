Российский теннисист Даниил Медведев подвел итоги полуфинального матча ATP Cup, в котором он уступил сербу Новаку Джоковичу (6:1, 5:7, 4:6).

— Думаю, я был близок к победе, но чтобы продвинуться дальше, мне нужно продолжать работать, — приводит слова Медведева сайт ATP Tour. — Нужно работать над стабильностью, чтобы играть на том уровне, на каком я провел два сета в этом матче, на протяжении месяца или даже лет.

Если у меня не получится, то только из-за того, что эти парни такие сильные. Они все время там — в полуфиналах, финалах «Шлемов». А это самое важное.