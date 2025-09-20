Медведев победил Басаваредди и вышел в четвертьфинал турнира в Гуанчжоу

Российский теннисист Даниил Медведев переиграл американца Нишеша Басаваредди в матче второго круга турнира в Хуанчжоу — 6:2, 6:3.

Матч длился 1 час 16 минут. 29-летний россиянин подал 8 раз навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету его соперника — 1 подача навылет, 6 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт (из 1).

Следующим соперником Медведева будет победитель матча У Ибин (Китай, WC) — Себастьян Корда (США).

Ханчжоу (Китай)

Турнир ATP Hangzhou Open

Призовой фонд 1 019 185 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Даниил Медведев (Россия, 2) — Нишеш Басаваредди (США, Q) — 6:2, 6:3