Медведев победил Басаваредди и вышел в четвертьфинал турнира в Гуанчжоу
Российский теннисист Даниил Медведев переиграл американца Нишеша Басаваредди в матче второго круга турнира в Хуанчжоу — 6:2, 6:3.
Матч длился 1 час 16 минут. 29-летний россиянин подал 8 раз навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету его соперника — 1 подача навылет, 6 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт (из 1).
Следующим соперником Медведева будет победитель матча У Ибин (Китай, WC) — Себастьян Корда (США).
Ханчжоу (Китай)
Турнир ATP Hangzhou Open
Призовой фонд 1 019 185 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Даниил Медведев (Россия, 2) — Нишеш Басаваредди (США, Q) — 6:2, 6:3
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