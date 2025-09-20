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20 сентября 2025, 07:59

Медведев победил Басаваредди и вышел в четвертьфинал турнира в Гуанчжоу

Евгений Козинов
Корреспондент
Даниил Медведев.
Фото Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев переиграл американца Нишеша Басаваредди в матче второго круга турнира в Хуанчжоу — 6:2, 6:3.

Матч длился 1 час 16 минут. 29-летний россиянин подал 8 раз навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету его соперника — 1 подача навылет, 6 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт (из 1).

Следующим соперником Медведева будет победитель матча У Ибин (Китай, WC) — Себастьян Корда (США).

Ханчжоу (Китай)
Турнир ATP Hangzhou Open
Призовой фонд 1 019 185 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг

Даниил Медведев (Россия, 2) — Нишеш Басаваредди (США, Q) — 6:2, 6:3

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Теннис
Даниил Медведев
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