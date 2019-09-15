Даниил Медведев: «Не вижу смысла за два часа в бизнес-классе переплачивать 1000 евро»

Российский теннисист Даниил Медведев в интервью «СЭ» рассказал, что старается не летать бизнес-классом.

— Я часто летаю в эконом-классе. Просто не вижу смысла за два часа переплачивать 1000 евро. Лучше за эти деньги поставлю на свою машину новые диски. Это просто вопрос приоритетов. Кому-то диски за 1000 евро покажутся глупым решением. Но я в жизни делаю то, что люблю, и мне нравится так жить. Если Кафельникову нравилось то, как он жил, это его право. Наоборот, круто, когда человек может позволить себе то, что он хочет.

Полностью интервью Даниила Медведева — здесь