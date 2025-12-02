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2 декабря 2025, 18:30

Медведев не сможет заехать в Москву и сразу начнет подготовку к сезону

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Даниил Медведев.
Фото Global Look Press

Бывшая первая ракетка мира, чемпион US Open Даниил Медведев в интервью «СЭ» рассказал, что не поедет в Москву после выступления на выставочном турнире в Санкт-Петербурге.

«Думали, как совместить, но не вышло. Жена поедет в Москву, а я — тренироваться. Подготовка к сезону с новой командой — это определенно отдельная история. Уходящий год был неидеальным. Мягко говоря. Надо наверстывать», — подчеркнул «СЭ» Медведев.

Даниил Медведев.«Кайфанул от атмосферы на балете в Мариинке. Вот бы так и на теннисе». Интервью Медведева

Первый турнир в 2026 году россиянин проведет в Брисбене (Австралия).

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Теннис
Даниил Медведев
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