Медведев не сможет заехать в Москву и сразу начнет подготовку к сезону

Бывшая первая ракетка мира, чемпион US Open Даниил Медведев в интервью «СЭ» рассказал, что не поедет в Москву после выступления на выставочном турнире в Санкт-Петербурге.

«Думали, как совместить, но не вышло. Жена поедет в Москву, а я — тренироваться. Подготовка к сезону с новой командой — это определенно отдельная история. Уходящий год был неидеальным. Мягко говоря. Надо наверстывать», — подчеркнул «СЭ» Медведев.

Первый турнир в 2026 году россиянин проведет в Брисбене (Австралия).