Даниил Медведев: «Не позволю Циципасу себя обижать»

Россиянин Даниил Медведев рассказал о своих отношениях с греком Стефаносом Циципасом, с которым встретится в матче группового этапа Итогового турнира ATP. Все пять очных встреч закончились победой Медведева.

— Мы сразу не очень поладили, — цитирует Daily Mail россиянина. — Перед нашим первым матчем мы еще не были знакомы, ему что-то не понравилось. Он обозвал меня «чертовым русским», а я и правда русский — никто не будет меня обижать, не позволю этого Циципасу. Впоследствии лучше относиться друг к другу не стали.

Русские борются до конца и ненавидят проигрывать. Даже родители в детстве не поддавались, я такой же.