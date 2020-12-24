Даниил Медведев назвал самый запоминающийся матч в году

Российский теннисист Даниил Медведев, который был признан спортсменом 2020 года по версии «СЭ», назвал свою самую запоминающуюся игру в сезоне.

— Это финальный поединок с Домиником Тимом на Итоговом турнире, — рассказал «СЭ» Даниил Медведев. — Все-таки это был и последний матч в этом году. Я играл за один из самых больших титулов в моей карьере. И сама игра получилась очень крутой.

Медведев обыграл Тима в трех сетах (4:6, 7:6, 6:4). Помимо ATP Finals в 2020-м Даниил также выиграл «Мастерс» в Париже.

(Тимур Ганеев)

Полностью интервью с Медведевым — на сайте «СЭ»