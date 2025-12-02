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Медведев назвал самый счастливый и самый неприятный моменты сезона

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Даниил Медведев.
Фото Global Look Press

Бывшая первая ракетка мира Даниил Медведев в интервью «СЭ» вспомнил самые запоминающиеся эпизоды прошедшего сезона.

«Счастливых было несколько. Надо вспомнить титул в Алма-Ате. Конечно, считаю, что важнее сыграть в финале «мастерса» или турнира «Большого шлема», которых у меня в этом году не было, чем стать лучшим на турнире ATP 250. Но это все равно трофей. Тем более в 2024-м у меня нет победных финалов (потерпел поражения в решающих матчах на Australian Open от Синнера и в Индиан-Уэллсе от Алькараса. — Прим. «СЭ»). Плюс в Казахстан первый раз поехали на соревнования всей семьей. Еще мне удалась китайская серия (конец сентября — первая половина октября), где подряд было два полуфинала и четвертьфинал.

А худший... У меня было очень много плохих матчей. Один выбрать не смогу. Если говорить о худшем турнире, то, наверное, назову US Open. Именно после него пошли изменения в команде. Надо было что-то менять и в себе, и вокруг. Потому что действительно по всем фронтам матч вышел тяжелый (уступил Бенжамену Бонзи в пяти сетах. — Прим. «СЭ»). Все это надо забыть и идти с новыми силами в 2026-й», — подчеркнул «СЭ» Медведев.

Даниил Медведев.«Кайфанул от атмосферы на балете в Мариинке. Вот бы так и на теннисе». Интервью Медведева

Россиянин закончил 2025 год на 13-м месте в рейтинге ATP.

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Теннис
Даниил Медведев
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