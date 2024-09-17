Российский теннисист Даниил Медведев назвал самого сложного для себя соперника.

«Алькарас — самый тяжелый соперник, с которым я играл. К следующему разу я постараюсь прибавить в уровне, попробовать что-то новое, получше», — приводит слова Медведева ESPN.

Счет в личных встречах спортсменов 5-2 в пользу испанца. Последний раз Медведев обыгрывал Алькараса в полуфинале US Open-2023.

28-летний россиянин является победителем Открытого чемпионата США-2021, Итогового турнира ATP-2020 и 20 турниров ATP в одиночном разряде, обладателем Кубка Дэвиса и Кубка ATP 2021 года в составе сборной России.

На счету 21-летнего Алькараса четыре победы на турнирах «Большого шлема», 15 турниров ATP и серебро Олимпийских игр-2024.