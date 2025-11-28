Даниил Медведев назвал Петербург самым красивым городом мира

Экс-первая ракетка мира Даниил Медведев прокомментировал свое участие в международном теннисном турнире «Трофеи Северной Пальмиры».

«Да, я давно не был в Санкт-Петербурге — с 2020 года, так что рад вернуться в один из самых красивых городов в мире, может быть, даже самый красивый. Можно сказать, что готовлюсь как к «Большому шлему». Приехал с семьей заранее, провели здесь полную культурную программу. Хорошо себя чувствую. Надеюсь показать хороший теннис, который понравится зрителям и на стадионе, и перед телевизором.

Почему не играл в прошлые годы? На самом деле причин много. Одна из главных — это Турин. Когда ты играешь Итоговый турнир ATP в Турине, какие-либо выставочные турниры тяжело планировать, а если это и делать, то, скорее, в середине или конце декабря. Иначе просто не хватает времени подготовиться к следующему сезону и отдохнуть», — подчеркнул журналистам Медведев.

Даниил завершил 2025 год в статусе 13-й ракетки мира.