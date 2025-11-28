Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Теннис
ATP

28 ноября 2025, 23:57

Даниил Медведев назвал Петербург самым красивым городом мира

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта

Экс-первая ракетка мира Даниил Медведев прокомментировал свое участие в международном теннисном турнире «Трофеи Северной Пальмиры».

«Да, я давно не был в Санкт-Петербурге — с 2020 года, так что рад вернуться в один из самых красивых городов в мире, может быть, даже самый красивый. Можно сказать, что готовлюсь как к «Большому шлему». Приехал с семьей заранее, провели здесь полную культурную программу. Хорошо себя чувствую. Надеюсь показать хороший теннис, который понравится зрителям и на стадионе, и перед телевизором.

Почему не играл в прошлые годы? На самом деле причин много. Одна из главных — это Турин. Когда ты играешь Итоговый турнир ATP в Турине, какие-либо выставочные турниры тяжело планировать, а если это и делать, то, скорее, в середине или конце декабря. Иначе просто не хватает времени подготовиться к следующему сезону и отдохнуть», — подчеркнул журналистам Медведев.

Даниил завершил 2025 год в статусе 13-й ракетки мира.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Теннис
Даниил Медведев
Читайте также
Карпукаса почти подписали, и этим довольны не все, Тюкавина не будет, а контракт Караваева продлили. Что сейчас происходит в «Зените»
ЦСКА в 13-й раз стал чемпионом Единой лиги ВТБ
«Локомотив» не будет участвовать в гонке трансферов». Нагорных — о бюджете и Батракове
Что произошло за день 10 июня. Главное
Небензя назвал очередной отпиской ответ Гутерриша на письмо Лаврова по Буче
Захарова предложила оплатить ЮНЕСКО билеты до Севастополя для посещения панорамы
Популярное видео
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
Евгений Малкин остается в НХЛ
Евгений Малкин остается в НХЛ
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Никита Филиппов: «С детства ненавидел лыжи»
Никита Филиппов: «С детства ненавидел лыжи»
Да Коста больше не нужен «Автомобилисту»
Да Коста больше не нужен «Автомобилисту»
Материалы сюжета: Гонка лидеров ATP-тура: Алькарас vs Синнер, Медведев, Рублев и другие
Бублик вышел в четвертьфинал турнира в Штутгарте
Шестая ракетка мира Де Минаур вышел в 1/4 финала турнира в Хертогенбосе
Расписание церемоний открытия ЧМ-2026 по футболу
Зверев — о Синнере: «Надеюсь, мы встретимся на Уимблдоне»
«Ему с этим жить». Феминистки травят «абьюзера» Зверева даже после победы в Париже
Зверев — о том, сможет ли играть в туре еще десять лет: «Если буду чувствовать себя в форме, почему нет?»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Александр Медведев признался, что хотел бы пригласить Синнера на турнир в Санкт-Петербурге

Бублик — о турнире в Санкт-Петербурге: «Не имею морального права пропускать такое»
Новости
RSS RSS
Все новости