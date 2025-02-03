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Медведев накричал на судью матча с Вавринкой: «У тебя глаз нет»

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Даниил Медведев.
Фото AFP

Российский теннисист Даниил Медведев накричал на судью матча первого круга турнира ATP в Роттердаме против Стэна Вавринки. Это произошло во время паузы после 11-го гейма, который Медведев на своей подаче выиграл под ноль.

Россиянина возмутило замечание от судьи на вышке за задержку времени перед одной из подач.

«У тебя какие-то проблемы? Она не дала мне мяч, болгерл. Ты видишь, открой глаза! Нет, у тебя нет глаз, парень. Ты так плох. Я помню, как это было с Кареном Хачановым. Ты помнишь? У тебя нет глаз? У тебя проблемы?» — сказал Медведев.

Даниил Медведев
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