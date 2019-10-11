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Даниил Медведев: «Надеюсь, что смогу пройти дальше на турнире в Шанхае»

12:43

Россиянин Даниил Медведев после победы над итальянцем Фабио Фоньини в 1/4 финала турнира в Шанхае поделился в Twitter видео, в котором поблагодарил поклонником за поддержку и выразил надежду пройти в следующую стадию турнира.

— Рад выйти в полуфинал, cпасибо за поддержку и рано встали, вижу все ваши сообщения и надеюсь пройти дальше на этом турнире, — сказал Медведев.

В полуфинале россиянин сыграет с греком Стефаносом Циципасом.

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