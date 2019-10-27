Даниил Медведев надел на интервью маску клоуна Пеннивайза

Российский теннисист Даниил Медведев на одном из интервью перед турниром в Париже надел маску клоуна Пеннивайза из книги Стивена Кинга и фильмов.

Видео эпизода четвертая ракетка мира выложил в Instagram. В первом раунде он сыграет или с аргентинцем Гвидо Пельей, или с теннисистом, который пройдет в основную сетку через квалификацию.

В текущем сезоне Медведев выиграл турниры в Софии, Цинциннати, Санкт-Петербурге, Шанхае, а также дошел до финала US Open, где в пяти сетах уступил испанцу Рафаэлю Надалю.