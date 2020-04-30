Даниил Медведев: «Мы с Циципасом точно не друзья»

Россиянин Даниил Медведев рассказал об отношении к греку Стефаносу Циципасу. Ранее они неоднократно конфликтовали

— Не сказать, что мы прямо дрались или что-то такое — ведь мирятся, когда был страшный конфликт, — приводит слова Медведева gotennis. — У нас просто нет общения. На меня это никак не влияет, на него, я думаю, тоже.

Мы просто в стороне друг от друга, и больше ничего я не могу сказать. Не думаю, что мы враги, но мы точно не друзья. Но это совершенно нормально, что из 100 человек в ATP-Туре есть один — или больше, не знаю, — с которым ты не поладил. Не скажу, что я этим доволен, но все есть как есть.