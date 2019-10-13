Даниил Медведев: «Меня сейчас не остановить»

Россиянин Даниил Медведев, который сегодня, 13 октября, стал победителем «Мастерса» в Шанхае, опубликовал в своем Instagram фотографию с трофеем. 23-летний спортсмен в финале турнира обыграл немца Александра Зверева — 6:4, 6:1.

— Меня сейчас не остановить, — подписал фото Медведев.

Россиянин выиграл четвертый титул в этом году и седьмой в карьере (еще три титула — в сезоне-2018). В 2019-м он побеждал в Софии, Цинциннати, Санкт-Петербурге и теперь в Шанхае.