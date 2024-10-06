Медведев сыграет с Арнальди на «мастерсе» в Шанхае

Россиянин Даниил Медведев и итальянец Маттео Арнальди сыграют в третьем круге турнира категории ATP 1000 в Шанхае (Китай) в воскресенье, 6 октября. Игра начнется после 7.30 по московскому времени.

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Медведев — пятая ракетка мира. В стартовом матче в Шанхае россиянин победил бразильца Тьяго Уайлда (7:6, 7:5). Даниил был чемпионом турнира в 2019 году.

Арнальди — 36-я ракетка мира. Во втором круге итальянец победил американца Закари Свайда — 6:7 (2:7), 6:2, 6:4.