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Сегодня, 10:26

Медведев победил Арнальди и вышел в четвертый круг «мастерса» в Шанхае

Руслан Минаев
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Даниил Медведев.
Фото AFP

Россиянин Даниил Медведев победил итальянца Маттео Арнальди в третьем круге турнира серии ATP 1000 в Шанхае — 5:7, 6:4, 6:4.

Матч длился 2 часа 45 минут. Медведев сделал за игру 10 эйсов, допустил 6 двойных ошибок и реализовал 4 из 12 брейк-пойнтов. У Арнальди — 9 эйсов, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 8.

В начале второй партии Медведев получил штрафное очко после споров с судьей.

5-я ракетка мира вышел в четвертый круг «мастерса» и встретится с победителем матча Стефанос Циципас (Греция) — Александр Мюллер (Франция).

Шанхай (Китай)

Турнир ATP Rolex Shanghai Masters

Призовой фонд 8 995 555 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Даниил Медведев (Россия, 5) — Маттео Арнальди (Италия, 29) — 5:7, 6:4, 6:4

Теннис
Даниил Медведев
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