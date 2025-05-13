Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Теннис
ATP

13 мая, 14:20

Даниил Медведев — Лоренцо Музетти: смотреть трансляцию матча турнира ATP в Риме

Даниил Медведев и Лоренцо Музетти встретятся в четвертом круге турнира в Риме 13 мая
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

Российский теннисист Даниил Медведев сыграет с итальянцем Лоренцо Музетти в четвертом круге турнира в Риме во вторник, 13 мая. Начало — после 15.00 по московскому времени.

Смотреть прямую трансляцию матча Медведев — Музетти с комментарием на русском языке можно легально в отдельном плеере на этой странице (ссылка может быть недоступна с блокировщиком рекламы).

Следить за ходом встречи по геймам и результатом игры Медведев — Музетти можно в теннисном матч-центре сайта «СЭ».

29-летний Медведев — 11-я ракетка мира, на римском «мастерса» Даниил обыграл австралийца Алексея Попырина (6:4, 6:1) и британца Кэмерона Нори (6:4, 6:2).

23-летний Музетти занимает девятое место в рейтинге ATP, на пути к четвертому кругу Лоренцо выиграл у американца Брэндона Накашимы (6:4, 6:2) и финна Отто Виртанена (6:3, 6:2).

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Теннис
Даниил Медведев
Читайте также
Стала известна причина драки между болельщиками «Спартака» и фанатом ЦСКА
Самая дорогая компания в мире Nvidia продолжает дорожать. И вот почему
В Минобороны сообщили о дальнейшем расширения контроля в Днепропетровской области
Ушаков назвал важным визит Путина в Индию в декабре
Челестини назвал виновного в странном голе, Романов сделал то, что не смог Станкович. Что произошло после дерби «Спартака» с ЦСКА
Теннисист Себастьян Корда женится на дочери обладателя «Золотого мяча»
Популярное видео
«Трактор» уволил еще одного канадского тренера
«Трактор» уволил еще одного канадского тренера
«Вашингтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» обыграл ЦСКА, «Рубин» победил «Ахмат»: голы дня
«Спартак» обыграл ЦСКА, «Рубин» победил «Ахмат»: голы дня
«Арсенал» — «Черноморец»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Черноморец»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Монреаль» — «Вашингтон»: видео хет-трика Овечкина
«Монреаль» — «Вашингтон»: видео хет-трика Овечкина
«Детройт» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Воля «Лады», проблемы «Авангарда»: репортаж Шевченко
Воля «Лады», проблемы «Авангарда»: репортаж Шевченко
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Джокович объявил о завершении сотрудничества с Марреем

Хачанов проиграл Алькарасу в четвертом круге «мастерса» в Риме

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости