Даниил Медведев и Лоренцо Музетти встретятся в четвертом круге турнира в Риме 13 мая

Российский теннисист Даниил Медведев сыграет с итальянцем Лоренцо Музетти в четвертом круге турнира в Риме во вторник, 13 мая. Начало — после 15.00 по московскому времени.

Смотреть прямую трансляцию матча Медведев — Музетти с комментарием на русском языке можно легально в отдельном плеере на этой странице (ссылка может быть недоступна с блокировщиком рекламы).

Следить за ходом встречи по геймам и результатом игры Медведев — Музетти можно в теннисном матч-центре сайта «СЭ».

29-летний Медведев — 11-я ракетка мира, на римском «мастерса» Даниил обыграл австралийца Алексея Попырина (6:4, 6:1) и британца Кэмерона Нори (6:4, 6:2).

23-летний Музетти занимает девятое место в рейтинге ATP, на пути к четвертому кругу Лоренцо выиграл у американца Брэндона Накашимы (6:4, 6:2) и финна Отто Виртанена (6:3, 6:2).