Даниил Медведев летит в Москву с «СЭ»

Первая ракетка России, четвертый номер рейтинга ATP Даниил Медведев поделился в своем Instagram фотографией из самолета. На фото в руках у теннисиста номер «СЭ» от понедельника 23 сентября, в котором опубликован материал о его победе в Санкт-Петербурге и его интервью.

— По пути домой, — подписал фотографию Медведев, летящий в Москву.

В воскресенье 22 сентября Медведев победил в финале турнира в Санкт-Петербурге. Это финал стал для него пятым за девять недель.