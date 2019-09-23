Даниил Медведев летит в Москву с «СЭ»
14:52
Первая ракетка России, четвертый номер рейтинга ATP Даниил Медведев поделился в своем Instagram фотографией из самолета. На фото в руках у теннисиста номер «СЭ» от понедельника 23 сентября, в котором опубликован материал о его победе в Санкт-Петербурге и его интервью.
— По пути домой, — подписал фотографию Медведев, летящий в Москву.
В воскресенье 22 сентября Медведев победил в финале турнира в Санкт-Петербурге. Это финал стал для него пятым за девять недель.
Из инстаграма Даниила Медведева pic.twitter.com/IbK9IA4hv1— Калейдоскоп (@sUXQUiujLXuBavR) September 23, 2019
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