30 сентября, 10:45

Даниил Медведев — Лернер Тин: трансляция матча турнира ATP в Пекине онлайн

Даниил Медведев сыграет с Лернером Тином в полуфинале турнира в Пекине 30 сентября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Даниил Медведев.
Фото Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев сыграет с американцем Лернером Тином в полуфинале турнира в Пекине во вторник, 30 сентября. Начало — не ранее 12.00 по московскому времени.

Смотреть прямую трансляцию матча Медведев — Тин можно на сайте ВВ Tennis, а также в официальной группе вещателя в социальной сети «ВКонтакте».

В 1/4 финала китайского пятисотника россиянин обыграл Александра Зверева в двух сетах — 6:3, 6:3. Американец вышел в полуфинал турнира на отказе Лоренцо Музетти при счете 4:6, 6:3, 3:0.

29-летний Медведев — 18-я ракетка мира. 19-летний Тин занимает 52-е место в рейтинге ATP.

Турнир серии ATP-500 в Пекине (Китай) пройдет с 25 сентября по 1 октября.

