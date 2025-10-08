Медведев победил Тина в трех сетах и вышел в четвертьфинал «мастерса» в Шанхае

Российский теннисист Даниил Медведев в трех сетах обыграл американца Лернера Тина в четвертом круге турнира в Шанхае — 7:6 (8:6), 6:7 (1:7), 6:4.

Спортсмены провели на корте 2 часа 55 минут. Медведев 10 раз подал навылет, допустил 11 двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 12. На счету его соперника 2 эйса, 3 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 5.

В концовке второго сета у россиянина начались судороги. Теннисист вызывал на корт врача, который массировал ему ногу. 30 сентября Медведев из-за судорог снялся с полуфинального матча против Тина на турнире в Пекине.

В четвертьфинале «мастерса» в Шанхае Медведев сыграет против австралийца Алекса Де Минаура.

Шанхай (Китай)

Турнир ATP Rolex Shanghai Masters

Призовой фонд 9 193 540 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертый круг

