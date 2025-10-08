8 октября 2025, 18:21

Медведев победил Тина в трех сетах и вышел в четвертьфинал «мастерса» в Шанхае

Алина Савинова
Даниил Медведев.
Фото Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев в трех сетах обыграл американца Лернера Тина в четвертом круге турнира в Шанхае — 7:6 (8:6), 6:7 (1:7), 6:4.

Спортсмены провели на корте 2 часа 55 минут. Медведев 10 раз подал навылет, допустил 11 двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 12. На счету его соперника 2 эйса, 3 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 5.

В концовке второго сета у россиянина начались судороги. Теннисист вызывал на корт врача, который массировал ему ногу. 30 сентября Медведев из-за судорог снялся с полуфинального матча против Тина на турнире в Пекине.

В четвертьфинале «мастерса» в Шанхае Медведев сыграет против австралийца Алекса Де Минаура.

Шанхай (Китай)

Турнир ATP Rolex Shanghai Masters

Призовой фонд 9 193 540 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертый круг

Даниил Медведев (Россия, 16) — Лернер Тин (США) — 7:6 (8:6), 6:7 (1:7), 6:4

«Локомотив» vs «Авангард», «Металлург» vs «Ак Барс», Тамбиев в «Динамо»
«Спартак» — «Краснодар»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Балтика»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Зенит»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Пари НН»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Крылья Советов»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Колорадо»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Краснодар» обыграл «Спартак», ничья «Балтики» с «Ахматом»: видео
«Факел» — «Шинник»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Родина»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Челябинск»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Енисей»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Черноморец»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Торпедо»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Чайка»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Питтсбург»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 26-го тура 22 апреля
Ковальчук стал президентом «Шанхая». Сенсация в «Динамо»
«Колорадо» — «Лос-Анджелес»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Юта»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
