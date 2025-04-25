Медведев сыграет с Джере во втором круге турнира в Мадриде 25 апреля

Российский теннисист Даниил Медведев встретится с сербом Ласло Джере во втором круге турнира в Мадриде в пятницу, 25 апреля. Время начала — ориентировочно в 12.00 по московскому времени.

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29-летний Медведев — 10-я ракетка мира. 29-летний Джере занимает 71-е место в рейтинге ATP.

В истории личных встреч счет 2-1 в пользу россиянина.

«Мастерс» в Мадриде пройдет с 23 апреля по 4 мая. Действующий чемпион турнира — россиянин Андрей Рублев.

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