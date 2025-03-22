Медведев: «Я не был готов на все 100 процентов физически»

Российский теннисист Даниил Медведев после поражения от испанца Хауме Мунара (2:6, 3:6) во втором круге турнира в Майами отметил, что не был готов физически.

«Я не был готов на все 100 процентов физически, но я делал все, что мог, чтобы сыграть. У меня были проблемы после Индиан-Уэллс, но такое случается. Он играл хорошо. Я бы не стал играть, если бы не был готов победить. У меня были тренировки, вчера я почти выиграл сет против сильного соперника. Делал все, но он играл очень хорошо», — сказал Медведев.

В третьем круге Мунар сыграет с французом Гаэлем Монфисом, который во втором круге победил чеха Иржи Легечку.