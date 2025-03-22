Медведев — о неудачах: «Слишком много прошлое вспоминать не стоит, нужно жить настоящим и будущим»

Российский теннисист Даниил Медведев после поражения от испанца Хауме Мунара (2:6, 3:6) во втором круге турнира в Майами отметил, что неудачный опыт работы с тренером Жилем Симоном не является причиной поражений в последних матчах.

— Если говорить о последнем годе в целом, то какие главные причины происходящего? Может быть, дело в неудачном опыте работы с тренером Жилем Симоном?

— Не думаю, что дело в работе с Симоном. Как мне кажется, была проведена хорошая работа, но в итоге мы решили расстаться. Кризис в разных моментах, в каких-то турнирах не повезло, где-то играл против сильных соперников. Были турниры, по типу Уимблдона и US Open, где проиграли Алькарасу и Синнеру. Они хорошо играют, может случиться. Были турниры, где проиграл теннисистам похуже по-разным причинам. Где-то люди хорошо сыграли, где-то я плохо. Сегодня физика подвела. Причины разные, слишком много прошлое вспоминать не стоит, нужно жить настоящим и будущим. Буду стараться играть лучше, сильнее и побеждать.