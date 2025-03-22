Теннис
22 марта, 00:26

Медведев: «В данный момент не стоит задача стать первой ракеткой мира»

Игорь Рабинер
Обозреватель

Российский теннисист Даниил Медведев после поражения от испанца Хауме Мунара (2:6, 3:6) во втором круге турнира в Майами не думает о том, что Андрей Рублев обойдет его в рейтинге ATP.

— Карен Хачанов высказал уверенность, что вы еще можете снова стать первой ракеткой мира. Как вы сами думаете, насколько это возможно?

— Спасибо большое Карену. В данный момент не стоит задача стать первой ракеткой мира. Сейчас стоит задача продолжать искать свой уровень, который я с каждым турниром находил все лучше и лучше. К сожалению,сегодня не мог нормально двигаться по корту. Поэтому задача продолжать работать, показывать свой лучший теннис. В такие моменты я могу выиграть матчи. И уже потом, когда выиграю какие-то турниры, то можно задумать о чем-то большем. Но пока об этом нет и речи.

Катастрофа Медведева в Майами. Швырял ракетки, разбил экран и без шансов проиграл ноунейму
  • Гмитрий Дуберниев

    В данный момент не стоит задача стать первой ракеткой мира.---- Вколите уже кто-нибудь Данилке галоперидолу. Он же скоро прилюдно гадить начнёт.

    22.03.2025

  • _Mike N_

    Медведев: «В данный момент не стоит задача войти в первую десятку» :laughing::laughing::laughing:

    22.03.2025

  • zg

    Ну это как раз тоже постараться надо!)))

    22.03.2025

  • UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho).

    "...а вот из соточки вылететь вполне себе задача по силам!"))

    22.03.2025

    • Джокович, Циципас и Монфис вышли в третий круг турнира в Майами

    Медведев: «Одно дело выиграть турнир, а другое обыграть тех, кого Мирра одолела на обоих турнирах»

