Медведев: «В данный момент не стоит задача стать первой ракеткой мира»

Российский теннисист Даниил Медведев после поражения от испанца Хауме Мунара (2:6, 3:6) во втором круге турнира в Майами не думает о том, что Андрей Рублев обойдет его в рейтинге ATP.

— Карен Хачанов высказал уверенность, что вы еще можете снова стать первой ракеткой мира. Как вы сами думаете, насколько это возможно?

— Спасибо большое Карену. В данный момент не стоит задача стать первой ракеткой мира. Сейчас стоит задача продолжать искать свой уровень, который я с каждым турниром находил все лучше и лучше. К сожалению,сегодня не мог нормально двигаться по корту. Поэтому задача продолжать работать, показывать свой лучший теннис. В такие моменты я могу выиграть матчи. И уже потом, когда выиграю какие-то турниры, то можно задумать о чем-то большем. Но пока об этом нет и речи.