Медведев: «Одно дело выиграть турнир, а другое обыграть тех, кого Мирра одолела на обоих турнирах»

Российский теннисист Даниил Медведев оценил 13-матчевую победную серию Мирры Андреевой, которая выиграла два титула WTA подряд — в Дубае и Индиан-Уэллсе.

— Как вы оцените игру Мирры Андреевой в последнее время и ее победы на крупных турнирах?

— Я не из тех людей, кто любит возлагать слишком сильное давление на других теннисистов. Играет она круто. Одно дело выиграть турнир, а другое обыграть тех, кого Мирра одолела на обоих турнирах. Она круто играет. Надеюсь, что Мирра будет продолжать также. Надеюсь, что мы еще сыграем с ней вместе.

Медведев и Андреева играли вместе на Олимпиаде-2024 в Париже (Франция) и выставочных турнирах.

17-летняя Андреева благодаря победе на турнире в Индиан-Уэллсе поднялась на шестое место в рейтинге WTA. В ночь на субботу, 22 марта россиянка сыграет против своей соотечественницы Вероники Кудерметовой во втором круге турнира в Майами.

Медведев в пятницу, 21 марта уступил испанцу Хауме Муньяру (2:6, 3:6) во втором круге мужской сетки турнира в Майами.