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Медведев рассказал, о чем шутил с Алькарасом после матча в Пекине

Руслан Минаев
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Россиянин Даниил Медведев рассказал, о чем говорил с испанцем Карлосом Алькарасом после полуфинала (5:7, 3:6) турнира в Пекине.

«Я сказал Карлосу, что в следующем матче покрашусь в блондина и напишу на груди «Ботик» (отсыл на нидерландца Ботика ван де Зандсхюлпа. — Прим. «СЭ»). Может, это поможет [одержать победу].

Сегодня я играл довольно неплохо. Не знаю, как удалось бы победить Карлоса сегодня. В следующем матче попробую что-нибудь новое. Может, немного собью его с толку. Шучу, конечно», — сказал Медведев после матча.

Голландский теннисист Ботик ван де Зандсхюлп переиграл Алькараса (6:1, 7:5, 6:4) во втором круге US Open-2024.

 

Теннис
Даниил Медведев
Карлос Алькарас
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