Медведев о победе над Арнальди: «Матч получился тяжелым и очень близким»

Россиянин Даниил Медведев прокомментировал победу над итальянцем Маттео Арнальди (5:7, 6:4, 6:4) в третьем круге «мастерса» в Шанхае.

«Матч получился тяжелым, очень близким. Я понял, что теннис бывает забавным. Мне показалось, что в первом сете я выглядел лучше, у меня было больше возможностей, но я не смог выиграть. Я испортил концовку партии.

В остальных сетах игра была близкой. В некоторых моментах у соперника было преимущество, поэтому теннис — это сумасшествие. Ты можешь выиграть, даже когда не ждешь этого, и наоборот. Поэтому, я рад вернуться на корты Шанхая еще через два дня», — сказал Медведев после игры.

5-я ракетка мира вышел в четвертый круг «мастерса» и встретится с победителем матча Стефанос Циципас (Греция) — Александр Мюллер (Франция).