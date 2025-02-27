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Медведев о конфликте с судьей на турнире в Дубае: «Я переборщил и извинился»

Медведев рассказал, что извинился перед судьей после конфликта на турнире в Дубае
Руслан Минаев
Даниил Медведев.
Фото Reuters

Россиянин Даниил Медведев рассказал, что у него состоялся диалог с судьей после матча с нидерландцем Таллоном Грикспуром (6:2, 6:7 (7:9), 5:7) 1/4 финала турнира серии ATP 500 в Дубае.

После тай-брейка во втором сете россиянин получил предупреждение за неспортивное поведение. Медведев обвинил судью в наличии двойных стандартов из-за того, что он из России. После матча первая ракетка России отказался пожимать руку арбитру.

«Двойные стандарты к русским? Да нет, я переборщил, конечно. Всем судьям в ATP совершенно все равно, откуда ты, кто ты. Они просто стараются делать свою работу лучше всего. Понятное дело — всегда кто-то будет недоволен, поэтому я это уже просто от балды сказал. Мы поговорили, я извинился», — цитирует Медведева «Чемпионат».

Россиянин заявил, что уважает арбитра, но отказался рассказать, в чем была суть конфликта.

«Бывает во время встречи, в пылу, в жару получается такое, что, кажется тебе нечестным», — сказал он.

Даниил Медведев.Медведев со скандалом покидает турнир в Дубае. Упустил четыре матчбола и обвинил судью в двойных стандартах
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Теннис
Даниил Медведев
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