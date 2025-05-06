Теннис
6 мая, 23:41

Медведев: «Нет ощущения, что у Синнера получится тяжелое возвращение, но посмотрим»

Руслан Минаев

Российский теннисист Даниил Медведев заявил, что его не удивит, если итальянец Янник Синнер будет в хорошей форме после возвращения в тур.

Первая ракетка мира отбыл трехмесячную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

«Вот с кем угодно другим, мне кажется, я бы смотрел и думал: «О, интересно, очень тяжелым может получиться первый и второй матч». С Янником такого ощущения нет. Он так себя зарекомендовал в последние, наверное, особенно даже полгода. Но все-таки жизнь не такая легкая штука, поэтому посмотрим, будет интересно», — сказал Медведев в интервью «Больше!».

В феврале теннисист заключил с ВАДА соглашение, согласно которому он должен отбыть дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил сроком три месяца (с 9 февраля по 4 мая). В марте 2024-го Синнер дважды сдал положительный тест на метаболит клостебола.

23-летний итальянец выступит на домашнем турнире серии ATP 1000 в Риме, который пройдет с 7 по 18 мая.

Теннис
Даниил Медведев
Янник Синнер
Материалы сюжета: Гонка лидеров ATP-тура: Медведев и Рублев против Синнера, Алькараса и других
Алькарас — Синнеру: «Надеюсь, мы сыграем с тобой еще не в одном финале»
Синнер — о победе на Итоговом турнире: «Для меня нет лучшего завершения сезона»
Синнер стал первым теннисистом, выигравший два Итоговых турнира подряд без потери сета
Синнер повторил достижение Федерера, защитив титул на Итоговом турнире
Синнер победил Алькараса в финале Итогового турнира АТР
Финал Итогового турнира между Алькарасом и Синнером прервали из-за зрителя, которому стало плохо
