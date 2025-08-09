Теннис
9 августа, 11:15

Медведев: «Синнер и Алькарас — лучшие на данный момент, но никогда не стоит недооценивать третьего игрока»

Алина Савинова

Российский теннисист Даниил Медведев поделился мнением о доминировании итальянца Янника Синнера и испанца Карлоса Алькараса в мужском теннисе.

Синнер является первой ракеткой мира. Алькарас занимает вторую строчку в рейтинге АТР, а Медведев располагается на 15-й позиции.

«Янник и Карлос играют потрясающе. Они вдвоем лучшие на данный момент и играют лучше всех остальных, но никогда не стоит недооценивать третьего игрока, который собирается бросить им вызов. Об этом много говорят: «Как это возможно, что никто не может к ним приблизиться?» Карлос начал играть в туре, когда ему было 17 лет, и все удивлялись: «Как он так сильно бьет? Я могу тренироваться по 10 часов в день и так сильно не бить». Так что, когда у него бывают дни, когда он не промахивается, а у него таких много, у нас нет никаких шансов. То же самое можно сказать и о Яннике, он действительно сильный игрок», — приводит слова Медведева пресс-служба АТР.

В этом сезоне 23-летний Синнер выиграл Australian Open и Уимблдон. 22-летний Алькарас завоевал титулы в Роттердаме, Монте-Карло, Риме, Лондоне и стал победителем «Ролан Гаррос».

