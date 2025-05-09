Медведев сыграет с Норри во втором круге турнира в Риме 9 мая

Российский теннисист Даниил Медведев встретится с англичанином Кэмероном Норри во втором круге турнира в Риме в пятницу, 9 мая. Время начала — ориентировочно в 16.00 по московскому времени.

Смотреть прямую трансляцию матча Медведев — Норри с комментарием на русском языке можно легально в отдельном плеере на этой странице (ссылка может быть недоступна с блокировщиком рекламы).

29-летний Медведев — 11-я ракетка мира. 29-летний Норри занимает 91-е место в рейтинге ATP.

В истории личных встреч счет 3-0 в пользу россиянина.

«Мастерс» в Риме пройдет с 7 по 18 мая. Действующий чемпион турнира — немец Александр Зверев.

