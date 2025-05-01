Даниил Медведев сыграет с Капсером Руудом в 1/4 финала турнира в Мадриде 1 мая

Российский теннисист Даниил Медведев сыграет с норвежцем Капсером Руудом в 1/4 финала турнира в Мадриде в четверг, 1 мая. Начало — ориентировочно после 14.00 по московскому времени.

Смотреть прямую трансляцию матча Медведев — Рууд с комментарием на русском языке можно легально в отдельном плеере на этой странице (ссылка может быть недоступна с блокировщиком рекламы).

29-летний Медведев — 10-я ракетка мира. 26-летний Рууд занимает 15-е место в рейтинге ATP.

В истории личных встреч счет 3-0 в пользу россиянина.

«Мастерс» в Мадриде пройдет с 23 апреля по 4 мая. Действующий чемпион турнира — россиянин Андрей Рублев.

