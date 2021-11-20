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Медведев стал первым финалистом Итогового турнира ATP

17:30
Даниил Медведев. Фото Reuters
Даниил Медведев. Фото Reuters
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Россиянин Даниил Медведев стал первым финалистом Итогового турнира ATP. Россиянин в полуфинале разобрался в двух сетах с представителем Норвегии Каспером Руудом — 6:4, 6:2.

За 1 час 20 минут матча Даниил сделал три эйса и три брейка, дважды ошибившись при подаче. Тогда как Каспер один раз подал навылет, допустив три двойные ошибки.

Второй финалист турнира определится в противостоянии Новака Джоковича (Сербия) и Александра Зверева (Германия).

Медведев — чемпион ATP Finals-2020.

Турин (Италия)

Турнир ATP Nitto ATP Final

Призовой фонд 7 250 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Даниил Медведев (Россия, 2) — Каспер Рууд (Норвегия, 8) — 6:4, 6:2

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Иван Шитик все материалы автора
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