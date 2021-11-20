Медведев стал первым финалистом Итогового турнира ATP
17:30
Россиянин Даниил Медведев стал первым финалистом Итогового турнира ATP. Россиянин в полуфинале разобрался в двух сетах с представителем Норвегии Каспером Руудом — 6:4, 6:2.
За 1 час 20 минут матча Даниил сделал три эйса и три брейка, дважды ошибившись при подаче. Тогда как Каспер один раз подал навылет, допустив три двойные ошибки.
Второй финалист турнира определится в противостоянии Новака Джоковича (Сербия) и Александра Зверева (Германия).
Медведев — чемпион ATP Finals-2020.
Турин (Италия)
Турнир ATP Nitto ATP Final
Призовой фонд 7 250 000 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Даниил Медведев (Россия, 2) — Каспер Рууд (Норвегия, 8) — 6:4, 6:2
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