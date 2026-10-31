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Даниил Медведев — Карлос Алькарас: во сколько начало матча турнира в Вене, где смотреть трансляцию 31 октября 2026

Даниил Медведев — Карлос Алькарас: во сколько начало матча турнира в Вене, где смотреть трансляцию

Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Карлос Алькарас и Даниил Медведев.
Фото Getty Images

Российский теннисист Даниил Медведев и испанец Карлос Алькарас сыграют в полуфинале турнира ATP 500 в Вене (Австрия) в субботу, 31 октября. Встреча пройдет на центральном корте комплекса «Винер Штадтхалле». Начало матча — не ранее 17.00 по московскому времени.

Прямую трансляцию матча можно посмотреть на канале BB Tennis, доступном на «Кинопоиске».

Следить за ходом игры, результатом и статистикой можно в теннисном матч-центре «СЭ».

30-летний Медведев занимает пятое место в мировом рейтинге. В четвертьфинале турнира в Вене россиянин победил француза Адриана Маннарино со счетом 6:2, 6:3. Выход в полуфинал позволил Даниилу обеспечить себе участие в Итоговом турнире ATP.

23-летний Алькарас располагается на третьей строчке рейтинга ATP. В предыдущем круге испанец обыграл американца Томми Пола (6:4, 7:6 (7:2)). На турнире в Вене Карлос пока не проиграл ни одного сета.

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Теннис
Даниил Медведев
Карлос Алькарас
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