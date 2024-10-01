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Даниил Медведев — Карлос Алькарас: смотреть трансляцию матча турнира ATP в Пекине

Медведев и Алькарас сыграют в полуфинале турнира в Пекине
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Российский теннисист Даниил Медведев сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом в полуфинале турнира ATP 500 в Пекине во вторник, 1 октября. Начало — ориентировочно в 11.00.

Смотреть прямую трансляцию матча Медведев — Алькарас с русским комментарием вы можете легально в отдельном плеере по этой ссылке (ссылка доступна без блокировщика рекламы).

28-летний Медведев является пятой ракеткой мира. 21-летний Алькарас занимает 3-е место в мировом рейтинге.

В четвертьфинале турнира в Пекине Медведев победил итальянца Флавио Коболли в двух сетах — 6:2, 6:4. Алькарас выбил из борьбы россиянина Карена Хачанова — 7:5, 6:2.

Даниил Медведев
Карлос Алькарас
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