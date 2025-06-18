Медведев одержал 400-ю победу и вышел в четвертьфинал турнира в Галле

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл француза Кантена Алиса во втором круге турнира в Галле — 6:2, 7:5.

Игра продолжалась 1 час 8 минут.

Россиянин сделал 10 эйсов, не допустил ни одной двойной ощибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 5. На счсету его соперника 4 подачи навылет, 1 двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта.

Для 29-летнего Медведева эта победа стала 400-й в карьере (при 169 поражениях).

В четвертьфинале россиянин сыграет с победителем пары Алекс Микельсен (США) - Стефанос Циципас (Греция).

Галле (Германия)

Турнир ATP Terra Wortmann Open

Призовой фонд 2 522 220 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Второй круг

Даниил Медведев (Россия, 3) — Кантен Алис (Франция) — 6:2, 7:5