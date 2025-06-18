Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Теннис
ATP

18 июня 2025, 17:28

Медведев одержал 400-ю победу и вышел в четвертьфинал турнира в Галле

Игнат Заздравин
Корреспондент
Даниил Медведев.
Фото Global Look Press

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл француза Кантена Алиса во втором круге турнира в Галле — 6:2, 7:5.

Игра продолжалась 1 час 8 минут.

Россиянин сделал 10 эйсов, не допустил ни одной двойной ощибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 5. На счсету его соперника 4 подачи навылет, 1 двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта.

Для 29-летнего Медведева эта победа стала 400-й в карьере (при 169 поражениях).

В четвертьфинале россиянин сыграет с победителем пары Алекс Микельсен (США) - Стефанос Циципас (Греция).

Галле (Германия)

Турнир ATP Terra Wortmann Open

Призовой фонд 2 522 220 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Второй круг

Даниил Медведев (Россия, 3) — Кантен Алис (Франция) — 6:2, 7:5

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Теннис
Даниил Медведев
Читайте также
Дмитриев назвал Великобританию «падшей империей» из-за миграционного кризиса
Путин поздравил работников рыбохозяйственного комплекса с Днем рыбака
«Разбить не стыдно, стыдно потом не переделать». Как Мостовой и другие экс-спартаковцы побывали на заводе, где красно-белым делают новый Кубок России 
Пригласивший Путина на свадьбу журналист из Екатеринбурга обвенчался
«Локомотив» победил «Спартак» в товарищеском матче на «РЖД Арене»
Франция, Англия, Аргентина и Испания вышли в 1/2 финала ЧМ-2026
Популярное видео
Блажиевский — в «Динамо», Никишин не может договориться
Блажиевский — в «Динамо», Никишин не может договориться
«Нижний Новгород» — «Ротор»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ротор»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Сочи»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Сочи»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Велес»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Велес»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Енисей»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Енисей»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ленинградец»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ленинградец»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
Конюшков подписал контракт с «Монреалем», но будет играть в «Торпедо»
Конюшков подписал контракт с «Монреалем», но будет играть в «Торпедо»
Мостовой: «Я не один из критиков, я — говорю правду!»
Мостовой: «Я не один из критиков, я — говорю правду!»
Надежды Максима Цыплакова. Матч памяти Артема Федорова
Надежды Максима Цыплакова. Матч памяти Артема Федорова
Чинахов счастлив в «Питтсбурге», Кубок Гагарина — из рук в руки
Чинахов счастлив в «Питтсбурге», Кубок Гагарина — из рук в руки
Овечкин остается в «Вашингтоне»
Овечкин остается в «Вашингтоне»
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Никишин просит 8 миллионов
Никишин просит 8 миллионов
«Автомобилист» снова не жалеет средств
«Автомобилист» снова не жалеет средств
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Материалы сюжета: Гонка лидеров ATP-тура: Алькарас vs Синнер, Медведев, Рублев и другие
Синнер — о победе на Уимблдоне-2026: «Я не воспринимаю такие моменты как должное»
Зверев обратился к Синнеру после поражения в финале Уимблдона: «Если честно, ты мне уже не очень нравишься»
Сотая победа и пятый «Шлем». Синнер защитил титул на Уимблдоне
Синнер победил Зверева в финале Уимблдона-2026
Тарпищев считает, что в финале Уимблдона между Синнером и Зверевым все решат нюансы
Джокович — о давлении из-за 25-го «Шлема»: «Меня начинает это беспокоить. Как будто 24 недостаточно»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Зверев разгромил Гирона в первом круге турнира в Галле

Дрейпер обыграл Попырина и вышел в четвертьфинал турнира в Лондоне

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости