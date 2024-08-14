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Даниил Медведев — Иржи Лехечка: смотреть трансляцию матча турнира ATP в Цинциннати

Медведев сыграет с Лехечкой на турнире в Цинциннати 15 августа
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Даниил Медведев.
Фото Global Look Press

Российский теннисист Даниил Медведев сыграет с чехом Иржи Лехечкой в 1/16 финала турнира в Цинциннати в ночь с 14 на 15 августа. Ориентировочное время начала — после 03.30 по московскому времени.

Смотреть прямую трансляцию матча Медведев — Лехечка с русским комментарием вы можете легально в отдельном плеере по этой ссылке (ссылка доступна без блокировщика рекламы).

В первом круге «тысячника» чешский теннисист обыграл аргентинца Мариано Навоне в двух сетах — 7:6 (7:3), 6:3.

28-летний Медведев — пятая ракетка мира. 22-летний Лехечка занимает 35-е место в мировом рейтинге.

Турнир серии Masters в Цинциннати пройдет в 2024 году с 12 по 19 августа. Действующий чемпион — серб Новак Джокович.

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Теннис
Даниил Медведев
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