Медведев сыграет с Черундоло в третьем круге турнира в Мадриде 27 апреля

Российский теннисист Даниил Медведев сыграет с аргентинцем Хуаном-Мануэлем Черундоло в третьем круге турнира в Мадриде в воскресенье, 27 апреля. Начало — ориентировочно после 16.00 по московскому времени.

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29-летний Медведев — 10-я ракетка мира. 23-летний Черундоло занимает 126-е место в рейтинге ATP.

«Мастерс» в Мадриде пройдет с 23 апреля по 4 мая. Действующий чемпион турнира — россиянин Андрей Рублев.

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