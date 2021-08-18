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Даниил Медведев: «Хотел бы сыграть с Рафой на одном из грунтовых турниров»

14:57
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Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, с кем хотел бы сыграть в матче на «Мастерсе».

«Я бы хотел сыграть с Рафой на одном из грунтовых турниров. Наверное, шансов было бы не очень много, но матч с Рафой на грунте — настоящий вызов. Пока этого не случалось, но матч точно был бы грандиозным. Обыграть его практически невозможно, хотя есть теннисисты, даже моего возраста, которым это удавалось, так что я хочу попробовать», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.

18 августа на турнире ATP в Цинциннати Медведев во втором круге встретится с американцем Маккензи Макдональдом.

Дополнительная информация:

https://www.atptour.com/en/news/medvedev-my-masters-1000-2021

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Екатерина Савостина все материалы автора

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