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15 марта 2025, 18:30

Даниил Медведев — Хольгер Руне: трансляция матча турнира ATP в Индиан-Уэллсе (смотреть онлайн)

Медведев и Руне сыграют в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Даниил Медведев.
Фото Getty Images

Российский теннисист Даниил Медведев сыграет с датчанином Хольгером Руне в 1/2 финала турнира ATP в Индиан-Уэллсе (штат Калифорния, США) в субботу, 15 марта. Матч начнется ориентировочно в 23.30 по московскому времени.

Смотреть прямую трансляцию встречи Медведев — Руне с комментарием на русском языке вы можете в плеере на этой странице (ссылка может быть недоступна с блокировщиком рекламы).

Узнать результат игры Медведев — Руне можно в теннисном матч-центре и ленте сайта «СЭ».

29-летний Медведев — шестая ракетка мира, на предыдущей стадии Даниил обыграл француза Арюра Фиса (6:4, 2:6, 7:6).

21-летний Руне занимает 13-е место в мировом рейтинге, в 1/4 финала Хольгер выиграл у голландского теннисистка Таллона Грикспора (5:7, 6:0, 6:3).

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Теннис
Даниил Медведев
Хольгер Руне
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