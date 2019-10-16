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Даниил Медведев: «Хочу победить Надаля, Джоковича и Федерера»

16 октября 2019, 23:22
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Россиянин Даниил Медведев хочет обыграть Новака Джоковича, Рафаэля Надаля и Роджера Федерера, которые занимают первые три места в рейтинге ATP. Медведев — на четвертой позиции

— Каждый матч — это отдельная история, — цитирует Медведева Tennis World USA. —  В этом году я стал играть лучше. Теперь хочу победить Надаля. И Джоковича. Я не побеждал Федерера. Постараюсь выиграть каждый матч против каждого соперника.

Я никогда не мог мечтать сыграть шесть финалов подряд. Невероятное чувство.

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