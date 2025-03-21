Теннис
Даниил Медведев — Хауме Мунар: трансляция матча турнира ATP в Майами

Даниил Медведев и Хауме Мунар встретятся на турнире ATP в Майами
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Россиянин Даниил Медведев и испанец Хауме Мунар встретятся в матче второго круга турнира ATP в Майами в пятницу, 20 марта. Игра начнется не ранее 21.00 по московскому времени.

Смотреть прямую трансляцию матча Медведев — Мунар с комментарием на русском языке вы можете в плеере на этой страницесылка может быть недоступна с блокировщиком рекламы).

В первом круге «мастерса» в Майами Мунар победил француза Артура Риндеркнеха со счетом 6:3, 7:6 (7:5), Медведев стартует со второго раунда. На предыдущей неделе россиянин принимал участие в «мастерсе» в Индиан-Уэллсе и дошел до полуфинала, где уступил датчанину Хольгеру Руне (5:7, 4:6).

В рейтинге ATP Медведев занимает восьмое место, Мунар — 56-е.

