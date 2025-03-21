Теннис
21 марта, 22:26

Медведев проиграл 56-й ракетке мира Мунару во втором круге турнира в Майами

Игнат Заздравин
Корреспондент
Даниил Медведев.
Фото AFP

Российский теннисист Даниил Медведев уступил испанцу Хауме Мунару во втором круге «мастерса» в Майами — 2:6, 3:6.

Игра продолжалась 1 час 19 минут.

Медведев сделал 1 эйс, допустил 4 двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта. На счету испанца ни одной подачи навылет, ни одной двойной ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 11.

В третьем круге 56-я ракетка мира сыграет с победителем пары Гаэль Монфис (Франция) — Иржи Легечка (Чехия, 26).

Майами (США)

Турнир ATP Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 9 193 540 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Хауме Мунар (Испания) — Даниил Медведев (Россия, 7) — 6:2, 6:3

Теннис
Даниил Медведев
Чесноков назвал предупреждение Медведева худшим судейским решением года: «Если он идиот, то это надолго»
Тин — о поражении от Синнера: «Поздравляю Янника с очередным титулом»
Тренер Сервара рассказал, что не жалеет о решении прекратить работу с теннисистом Медведевым
Синнер в двух сетах обыграл Тина в финале турнира в Пекине
Хачанов и Рублев упустили титул в парном финале Пекина. Не справились с победителями Открытого чемпионата Австралии
Хачанов и Рублев проиграли Хелиовааре и Паттену финале парного турнира в Пекине
  • Каша из топора

    Так и цели у него как бы другие были... Он шёл к первому месту, он даже его занял. Мог взять и второй ТБШ. Его положение не согласуется с его же прошлыми целями... Сейчас ему приходится ставить более слабые цели. Это видно по тем же его интервью. И это ой, как ему не приятно, он не является посредственностью, но чувствует себе именно так. Даже по уровню игры как бы не такое уж и плохое место... Но ... цели, ожидания, былые возможности...

    22.03.2025

  • hant64

    По положению, занимаемому сейчас в теннисной иерархии, Даня далеко не посредственность, а вот по уровню игры - уже да, именно она самая.

    22.03.2025

  • Каша из топора

    Проблемы начались после матча с Надалем на АО. Тогда же ему была сделана операция на позвоночник. И что-то мне кажется, дело тут не только в психологии. Травма сделала своё дело. Насколько я понял, он пытался найти другую игру. Но... нет. И собственно, нет уже того удара... Нет того, что давало успех. А когда ты привык побеждать, хочешь, но ... нет, нет удара-то. Когда одна часть организма может больше, а вторая гораздо меньше, то появляются психи (ну, это далеко не моё утверждение...). Даня ищет себя, пытается найти новую игру... И судя по интервью, он уже смирился где-то, что стал посредственностью. Посредственность - это как он сам себя сейчас оценивает, мне кажется.

    22.03.2025

  • Саша

    Бесполезно менять тренера. Медведев выглядит как выжатый лимон. Раньше за счет физических кондиций, быстроты реакции и передвижения по корту что-то у него получалось. Сейчас ничего этого нет. В данный момент техника и мастерство могли бы компенсировать возрастные потери. Но отстутствие техники и мастерства заставляет искать мнимые причины в качествах судейства, мячей, ракеток, кортов и прочего инвертаря. Пора заканчивать с теннисом. Но, видимо, ничего другого кроме тенниса, как способа зарабатывания денег, у Медведева на горизонте не маячит.

    22.03.2025

  • Sobakin94

    Даниилу надо срочно гнать Севару и других прихлебателей. Сейчас он никак не будет прогрессировать без нормального тренера. В противном случае - путь Кудерметовой.

    22.03.2025

  • Haiaxi

    Муньяру! Ещё бы Нубиру назвали.

    22.03.2025

  • LifeTV

    Медведев :bear: "молодец*. Так и продолжай. :thumbsup::100::dizzy:

    22.03.2025

  • nikola mozaev

    Это уже дно, от которого Даниил не в состоянии оттолкнуться.

    22.03.2025

  • rake

    и ладно если бы проиграл какому нибудь молодому да раннему, но нет муньяру 27 лет и в следующем туре думаю отлетит

    22.03.2025

  • Братчанин

    Он всё ещё зарабатывает деньги

    22.03.2025

  • Vladislove Dobry

    Вот и я про то же . Все нормальные игроки меняют тренера , если что то не катит . А у Медведева прилично не катит . А тренеру как будто фиолетово . Ну и нафиг такой нужен ? Так скоро местами поменяется с тем , кому сегодня проиграл . Уже на турнирах 250 играет с ноунеймами . Что дальше ?

    22.03.2025

  • TokTram_

    Обычное дело в теннисе. Вон, Надаль поднимался в рейтинге, даже завершив карьеру )))

    22.03.2025

  • TokTram_

    Как связываешь прошлую успешную пятилетку - и состояние сейчас?

    22.03.2025

  • TokTram_

    Ветеранского...

    22.03.2025

  • TokTram_

    Иногда не просто враги, а просто уроды. Как Майк )

    22.03.2025

  • TokTram_

    Да, тренер выглядит странным. Правда, он такой был в период успеха Дани. Индеферрентный всегда.

    22.03.2025

  • Vladislove Dobry

    Да тренер ему нормальный нужен , а не этот клоун , который и научить то ничему не может .

    22.03.2025

  • Vladislove Dobry

    Я тут уже не первый раз пишу , что Даниилу давно пора менять тренерскую бригаду . Глядя на скучающую физиономию его тренера на трибуне , которому всё равно выиграет Даниил или нет .

    22.03.2025

  • Спринт

    Соплю всморкни комфоня в пусточерепушку .. что б хоть что то бултыхалося в безтямке ..

    22.03.2025

  • Vladislove Dobry

    Неужели Медведеву никто не скажет , что давно пора тренера сменить .

    22.03.2025

  • DmitryU

    Даньке нужна тотальная перезагрузка - физика, техника, психология. Кризис теннисного среднего возраста.

    21.03.2025

  • hant64

    Взлетел наверх он шесть лет назад, а проблемы начались после прошлогоднего финала АО. Не совпадают эти события по времени, явно не совпадают.

    21.03.2025

  • hant64

    Ничего плохого в адрес Даниила сказать не хочу, хотя могу. А хорошего просто нечего сказать.

    21.03.2025

  • fonkom

    Спринт, неси, пожалуйста, свою псевдоспортивную ахинею где-то в сторонке.

    21.03.2025

  • Оскара Тому Харди

    А ведь ещё не так давно мы здесь реально обсуждали сколько не просто турниров,а ТБШ выиграет Даниил после ухода большой тройки и насколько реальные перспективы на первое место рейтинга...Увы, как нам однажды доходчиво объяснили "Ваши ожидания..." ну и дальше по тексту.

    21.03.2025

  • бабакин

    да. нечем играть. интерес угас

    21.03.2025

  • Спринт

    .. якобы "благодарить" идиото из Монако, за то, что он позорит российский спорт своим клиническим идиотизмом .. ? После Нью-Йорка 2019, этого идиота освистывают все болельщики тенниса на всех кортах тенниссного Мира.

    21.03.2025

  • бабакин

    потеря интереса. физики. финал занавес

    21.03.2025

  • Спринт

    Организаторы турнира в восторге .. избавились от присутствия идиото из Монако, которого освистываютс все и везде ..

    21.03.2025

  • UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho).

    могёт, топ, так держать! может к старости еще раз в финал ТБШ выйдет. но это не точно).

    21.03.2025

  • rusfеd 2.0

    Нет силы, нет мощи. Сабаленка бьет мощнее. Игра у сетки и укороченные - катастрофа. А простым перекидыванием мяча титулы не выигрываются. И длительные розыгрыши, которые раньше были его вотчиной, теперь становятся ему неподвластны в силу возраста (Руне недавно вчистую перебегал его в таких розыгрышах)

    21.03.2025

  • fonkom

    No comment

    21.03.2025

  • Djin Ignatov

    Явно пора завязывать ! Взять шнурки у Дзюбы и намотать их на ракетку ! Очень хорошая получится картина !

    21.03.2025

  • rusfеd 2.0

    Losses for Med on hard court against players ranked 50+ 2020, 2021, 2022, 2023 and 2024 combined - 2 First 3 months of 2025 - 4 (c)

    21.03.2025

  • fonkom

    Монфис - артист, ему часто красота важнее победы. А Даня другой - лучшие школы, лучшие преподаватели, МГИМО, ТБШ. И - облом. Явно не для него.

    21.03.2025

  • Ferrero1981

    Странно, что он вообще что-то выигрывал, превратился во фрика-истеричку, болеть и переживать за него не возможно .

    21.03.2025

  • rusfеd 2.0

    ну да, до возраста Монфиса в теннисе он явно не доживет. при таком уровне игры откатится на 30-40-ые места - и это будет очень болезненно для его самолюбия - он закончит. я еще помню, кстати, как наша Вероника наванговала, что он рано завершит карьеру

    21.03.2025

  • Алехандрохорс

    Вот Рублёву-то поперло. Не играл, а уже на одно место в рейтинге вырос). Пока, в он-лайн.)

    21.03.2025

  • fonkom

    А я и не упрекаю, нет-нет. Просто грустно, когда прямо на глазах куда-то исчезает классный теннисист. Ну, может найдётся)

    21.03.2025

  • Alexander Vlasov

    "Слился" что ли? Может "где-то что-то зарыто"?

    21.03.2025

  • rusfеd 2.0

    ну в чем можно упрекать Медведева? он же не сдает игру безвольно как Кирьос? как заметил ниже Виктор, атаковал и сражался до последнего гейма - но не смог

    21.03.2025

  • shurikfromkaragay

    Это если рассуждать логически. Но тут беда с характером и началась эта беда по-моему после того как взлетел наверх

    21.03.2025

  • fonkom

    Надежда умирает последней? Ну, продолжим надеяться. Хотя, поражение от Муниара на хврде....

    21.03.2025

  • rusfеd 2.0

    у него больше нет подачи. хард - уже не для него. его шансы - в защитной игре. на медленном покрытии

    21.03.2025

  • shurikfromkaragay

    Да я не только о сегодня, в целом беру.

    21.03.2025

  • TokTram_

    Размечтался. Даже проигрывший в первом круге получает более 25кк )

    21.03.2025

  • rusfеd 2.0

    ну нет, сегодня сдерживал себя: Лайани ему штрафное очко (!) присудил - а Медведев не сорвался. хотя какую-то сценку с демонстративным подбрасыванием ракетки и хотел начать

    21.03.2025

  • shurikfromkaragay

    мрачные перспективы

    21.03.2025

  • Den211

    Медведев окончательно вышел на свой уровень. Пора уже задуматься, а то на перелеты будет тратить больше чем заработает.

    21.03.2025

  • Viktor Freond

    ну да, в Майами латиносов много, надо глянуть его против Умбера

    21.03.2025

  • rusfеd 2.0

    не гони лошадей. скоро грунтовый сезон начнется: коронный Рим, Ролан Гаррос и т.д.

    21.03.2025

  • Кот-матрос

    Ну да, жалко парня, было дело играл. Причём в финалах ТБШ! А один даже взял. Да вот только не та башка досталась в общем-то смешному и забавному, слабовольному Даньке.

    21.03.2025

  • Viktor Freond

    Вылетит скорее всего по итогу турнира, если Руне обыграет Опелку

    21.03.2025

  • rusfеd 2.0

    сами ребята скоро Алькараса по игре догонят. плюс атмосфера на трибунах - как на футболе. все болели за бразила. и это в америке. я бы в ЛатАмерике больше турниров проводил

    21.03.2025

  • Viktor Freond

    Не смотрел, чего там было?

    21.03.2025

  • Кот-матрос

    Не, ну какой-то бес вселился в того паренька, всё летело.:worried: -------------- А насчёт Даньки, так тут всё понятно. Обычное состояние. Мячи тяжёлые, ракетка зараза не так бьёт...и вообще зачем тот чувак так здорово играет? И почему именно против меня?!!! За что мне такое...:weary:

    21.03.2025

  • Алехандрохорс

    Ну слил и слил. Не тепло не холодно. Из десятки пока не вылетел и то хоть что-то...

    21.03.2025

  • vernon s

    Медведев по наклонной. Мужской теннис от россиян заканчивается, а жаль.

    21.03.2025

  • fonkom

    Неужели нам осталось только поблагодарить Даниила за те мгновения радости, которые он нам доставил своими прошлыми победами на кортах мира?

    21.03.2025

  • Viktor Freond

    Не, ну в конце потатоковал, испанец был близок к проигрышу гейма, первый мяч в последнем гейме повезло что выиграл.... А вообще, на прошлом турнире есть ощущение повезло что был ветер сильный и смог дойти до полуфинала, при ветре соперникам было труднее контролировать мяч, а с Руне как раз погода улучшлилась

    21.03.2025

  • TokTram_

    Это какой-то лютый треш. Это уже не медленный ИУ, это уже не начало сезона, на ошибки подготовки не спишешь. Медленный. Очень медленный. Почему Даня первые проблески нлрмальной игры только при 2:5 во втором сете включил?! И то, первый мяч выиграл, потом два отдал на отдышке, весь красный... Посмотрел специально сразу после матча фрагменты нескольких игр Даниила прошлых лет. Он был значительно быстрее. И удар был сильнее. Возраст же ещё детский, что не так, что так сдал?

    21.03.2025

  • Viktor Freond

    Он там все время трется

    21.03.2025

  • belaruss

    Не удивлён,привыкли

    21.03.2025

  • Zohr Vad

    ОДНО СЛОВО! ПИЗ........................Ц!!!!!

    21.03.2025

  • Dexterous

    Эх, Данька - что ж так бесславно то…не быть тебе в десятке. Слишком уж женский теннис стал показывать.

    21.03.2025

  • rusfеd 2.0

    повезло не тому, кто смотрел эту игру, а тому, кому ночью удалось посмотреть Фонсека - Тьен. огонь!

    21.03.2025

  • Endeavour1982

    У того подача летит 170 с копейками стабильно (1-ая!), Медвед трется у рекламных щитов, отбивая ее на середину корта (дальше можно не играть). Блестящая тактика на матч.

    21.03.2025

  • НХЛ-СИЛА

    Правильно, в Майями лучше отдыхать...

    21.03.2025

  • igor1972

    Без шансов слил, комментировать это невозможно, увы...

    21.03.2025

  • rusfеd 2.0

    предпоследний розыгрыш в самоотверженном геройском стиле выгрыз испанец - выиграл встречу более чем заслуженно. Медведев не брейканул ни разу за весь матч - в одни ворота игра шла

    21.03.2025

  • TomCat

    Как говорится, обыгрывают все кому не лень!

    21.03.2025

  • Viktor Freond

    Нуу... в конце показал какой-то атакующий теннис даже, что весьма неожиданно.

    21.03.2025

