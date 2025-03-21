Медведев проиграл 56-й ракетке мира Мунару во втором круге турнира в Майами

Российский теннисист Даниил Медведев уступил испанцу Хауме Мунару во втором круге «мастерса» в Майами — 2:6, 3:6.

Игра продолжалась 1 час 19 минут.

Медведев сделал 1 эйс, допустил 4 двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта. На счету испанца ни одной подачи навылет, ни одной двойной ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 11.

В третьем круге 56-я ракетка мира сыграет с победителем пары Гаэль Монфис (Франция) — Иржи Легечка (Чехия, 26).

Майами (США)

Турнир ATP Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 9 193 540 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Хауме Мунар (Испания) — Даниил Медведев (Россия, 7) — 6:2, 6:3