Медведев сыграет с Меджедовичем в 1/2 финала турнира в Марселе

Российский теннисист Даниил Медведев сыграет с сербом Хамадом Меджедовичем в 1/2 финала турнира ATP Open 13 Provence в Марселе (Франция) в субботу, 15 февраля. Матч начнется 20.30 по московскому времени и пройдет на центральном корте спортивного комплекса «Поле де Спортс».

Смотреть прямую трансляцию матча Медведев — Штруфф с комментарием на русском языке вы можете в плеере на этой странице (ссылка может быть недоступна с блокировщиком рекламы).

Узнать результат игры Медведев — Меджедович можно на странице турнира Open 13 Provence и в теннисном центре сайта «СЭ».

Медведеву — 29 лет, он восьмая ракетка мира, в четвертьфинальном матче Даниил обыграл немца Яна-Леннарда Штруффа (6:3, 6:2).

21-летний Меджедович занимает 96-я строчку мирового рейтинга, на предыдущей стадии серб выиграл у немецкого теннисиста Даниэля Альтмайера (7:5, 6:7, 6:4).