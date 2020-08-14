Даниил Медведев готов к поездке на US Open

Российский теннисист Даниил Медведев сообщил, что готовится к отправке в США, где пройдет US Open и турнир серии «Мастерс» в Цинцинатти.

— Готов к поездке в США, — написал у себя в Instagram Медведев.

Ранее стало известно, что на кортах США не выступит Рафаэль Надаль. Кроме него турнир пропустят Роджер Федерер, Стэн Вавринка, Гаэль Монфис, Фабио Фоньини, Ник Кирьос и Жо-Вилфред Тсонга. В то же время, участие в турнире подтвердили россиянин Карен Хачанов и немец Александр Зверев.

В 2019 году Медведев дошел до финала US Open, где уступил Рафаэлю Надалю в пятисетовом поединке.