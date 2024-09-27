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Даниил Медведев — Гаэль Монфис: смотреть трансляцию матча турнира ATP в Пекине

Медведев сыграет с Монфисом в 1/16 финала турнира в Пекине 27 сентября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Даниил Медведев.
Фото Global Look Press

Российский теннисист Даниил Медведев сыграет с французом Гаэлем Монфисом в 1/16 финала турнира ATP 500 в Пекине в ночь с 26 на 27 сентября. Начало матча — после 06.00 по московскому времени.

Смотреть прямую трансляцию игры Медведев — Монфис с русским комментарием можно легально в отдельном плеере по этой ссылке (ссылка доступна без блокировщика рекламы).

28-летний Медведев — пятая ракетка мира. 38-летний Монфис занимает 46-е место в мировом рейтинге.

Россиянин в прошлом году в Пекине дошел до финала. В решающем матче Даниил проиграл итальянцу Яннику Синнеру в двух сетах на тай-брейках — 6:7 (2:7), 6:7 (2:7).

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Теннис
Гаэль Монфис
Даниил Медведев
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