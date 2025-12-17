Медведев проиграл Монфису в матче Мировой теннисной лиги в Индии

Россиянин Даниил Медведев уступил французу Гаэлю Монфису в матче Мировой теннисной лиги в Индии. Выставочный турнир проходит в Бангалоре (Индия).

Игра продлилась 34 минуты и завершилась со счетом 6:3 в пользу 68-й ракетки мира. Медведев за это время сделал 1 эйс. У Монфису — 1 эйс и 1 реализованный брейк-пойнт из 4.

В парном разряде Медведев вместе с индийским теннисистом Роханом Бопанна победили Монфиса, который играл с Сумитом Нагалом. Встреча завершилась со счетом 6:2.