Медведев уступил Черундоло в третьем круге «мастерса» в Майами

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл аргентинцу Франсиско Черундоло в третьем круге турнира ATP 1000 в Майами — 0:6, 6:4, 5:7.

Матч длился 2 часа 19 минут. Медведев за игру сделал 4 эйса, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 4 из 8 брейк-пойнтов. У Черундоло — 1 эйс и 7 из 14 реализованных брейк-пойнтов.

Следующим соперником Черундоло станет француз Уго Умбер.

Майами (США)

Турнир ATP Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 9 415 725 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Франсиско Черундоло (Аргентина, 18) — Даниил Медведев (Россия, 9) — 6:0, 4:6, 7:5