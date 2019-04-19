Даниил Медведев: "Это моя лучшая победа в карьере"

Россиянин Даниил Медведев, переигравший в пятницу в четвертьфинале "Мастерса" в Монте-Карло первую ракетку мира Новака Джоковича (6:3, 4:6, 6:2) рассказал, что очень рад результату. В полуфинале 23-летнний теннисист встретится с другим сербом Душаном Лайовичем.

– Радость! Что еще я могу чувствовать? Очень доволен. Сто процентов – это моя лучшая победа в карьере. Не столько по уровню игры, сколько по результату. Выйти в полуфинал "Мастерса", выбить первую ракетку мира – это действительно нечто, - сказал Медведев в интервью Eurosport.

– Как сохранять спокойствие, когда Джокович делает столько укороченных?

– Мне даже не казалось, что он очень хорошо их делает, но я почему-то очень медленно на них реагировал и совершенно не мог забить. Конечно, в какой-то момент начал нервничать, но знал, что нужно просто продолжать за ними бегать и постараться что-то придумать. В итоге уже в третьем сете я их много забил.

– В третьем сете вы прибегали к помощи медицинского персонала. Хватит ли сил на полуфинал?

– Понятно, что я немного устал. Все-таки 2 часа 20 минут против Новака, розыгрыши по 40 ударов. Но я совершенно точно восстановлюсь. Ничего серьезного у нас нет.